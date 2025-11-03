Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тот факт, что украинскому командованию пришлось отправлять под Покровск «пожарные бригады» в виде спецназа ГУР, СБУ и ССО, – это прямое свидетельство катастрофы на фронте.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

