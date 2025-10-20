«Это катастрофа, нас спасает только импорт газа!» – топ-менеджер «Нафтогаза»

Вадим Москаленко.  
20.10.2025 23:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 638
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинской энергетике удаётся держаться на плаву только за счёт продолжающегося импорта газа.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил директор по разведке и добыче углеводородов ДТЭК «Нафтогаз» Дмитрий Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация выглядит критической в плане разрушения объектов нефте- и газодобычи из-за боевых действий. Как мы видим, по Украине, именно по энергетическим объектам совершаются обстрелы.

Это серьёзный вызов для бизнеса, и поэтому нужно больше систем ПВО для защиты объектов», – сказал Пономаренко.

Его поддержал глава трейдинга Axpo Ukraine Алексей Ластовец.

«Действительно, есть такая проблема – невозможно полностью защитить нашу инфраструктуру. Сейчас ситуацию удаётся балансировать за счёт того, что быстро ремонтируют, и есть доступный импорт.

Но это пока что. Как будем дальше – посмотрим. Мы еще не окончили подготовку к следующему отопительному сезону», – жаловался он.

