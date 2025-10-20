«Это катастрофа, нас спасает только импорт газа!» – топ-менеджер «Нафтогаза»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской энергетике удаётся держаться на плаву только за счёт продолжающегося импорта газа.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил директор по разведке и добыче углеводородов ДТЭК «Нафтогаз» Дмитрий Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация выглядит критической в плане разрушения объектов нефте- и газодобычи из-за боевых действий. Как мы видим, по Украине, именно по энергетическим объектам совершаются обстрелы. Это серьёзный вызов для бизнеса, и поэтому нужно больше систем ПВО для защиты объектов», – сказал Пономаренко.

Его поддержал глава трейдинга Axpo Ukraine Алексей Ластовец.