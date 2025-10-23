Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утвержденный ЕС 19-й пакет антироссийских санкций на самом деле не особо грозит РФ, поскольку в действие эти меры вступят после окончания войны. Кроме того, он автоматически отменяет часть уже провозглашенных жестких рестрикций.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти санкции касаются того, что будет, потому что на самом деле говорим про 28-й год. На деле этот пакет смягчает те условия, которые есть. Потому что, если бы не было 19-го пакета, ограничения по импорту газа вошли бы намного раньше. На самом деле 19-й по многим вопросам смягчает те санкции, которые были раньше приняты», – недоволен поляк.

По его словам, в данном случае все «работает по принципу, что никто вам не в состоянии дать столько, сколько мы вам в состоянии обещать».