Это не ужесточение, а смягчение: польские русофобы заподозрили блеф и профанацию в 19-м пакете санкций ЕС

Игорь Шкапа.  
23.10.2025 16:32
  (Мск)
Утвержденный ЕС 19-й пакет антироссийских санкций на самом деле не особо грозит РФ, поскольку в действие эти меры вступят после окончания войны. Кроме того, он автоматически отменяет часть уже провозглашенных жестких рестрикций.

Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти санкции касаются того, что будет, потому что на самом деле говорим про 28-й год. На деле этот пакет смягчает те условия, которые есть. Потому что, если бы не было 19-го пакета, ограничения по импорту газа вошли бы намного раньше. На самом деле 19-й по многим вопросам смягчает те санкции, которые были раньше приняты», – недоволен поляк.

По его словам, в данном случае все «работает по принципу, что никто вам не в состоянии дать столько, сколько мы вам в состоянии обещать».

«Просто, говорим про будущее. А поскольку это будущее выходит за пределы момента, когда все ожидают, что эта война будет приостановлена, потому что прочность Российской Федерации заканчивается. Так что без рисков можно внедрять с 28-го года все что угодно», – жалуется Кульпа.

