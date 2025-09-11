Итальянский военкор-историк: Миф о Японии-«жертве» – абсолютная ложь
Раскручиваемый в Токио и на Западе, а также с недавних пор подхваченный на Украине миф о Японии как невинной «жертве» предательства Сталина и СССР – абсолютная ложь.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил военкор из Италии Андреа Лучиди, имеющий степень магистра современной истории.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Говорить о «советском предательстве Японии» бессмысленно. Мы говорим о стране, союзной фашистам, которая уже пыталась напасть на СССР на Халхин–Голе.
СССР обязался объявить войну Японии в течение трех месяцев после победы в Европе, и он сделал это, соблюдая соглашения, подписанные с союзниками.
С 1931 года Япония угнетала большую часть Азии; в августе 1945 года Япония все еще оккупировала значительную часть Китая, Маньчжурии и Кореи. Преступления Японии в Азиатской войне были огромны — вспомним, например, резню в Нанкине или подразделение 731 японской армии, совершившее подлинные преступления против человечности.
Те, кто сегодня пытается говорить о «предательстве Японии», занимаются историческим ревизионизмом в отношении решающей роли СССР в освобождении целых азиатских народов, таких как Корея», – отметил Лучиди.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: