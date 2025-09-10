Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина подхватила культивируемую в Японии мифологию, призванную исказить и принизить роль СССР. Лживая кампания представляет Японию жертвой, а Советский Союз — вероломным агрессором.

Один из самых распространенных мифов — будто СССР нанес «предательский удар в спину» в августе 1945 года, нарушив «Пакт о нейтралитете». Но этот тезис не выдерживает критики при обращении к документам.

Во-первых, Москва строго соблюдала условия пакта вплоть до его денонсации. В апреле 1945 года Кремль заявил о намерении не продлевать соглашение – абсолютно законный шаг согласно статье 3. Официальное заявление гласило: «В условиях, когда Япония воюет с США и Англией, союзниками СССР, этот пакт теряет смысл».

Во-вторых, пакт систематически нарушался Токио. Японские корабли незаконно задерживали и топили советские суда в нейтральных водах, регулярно устраивались провокации на границе, а разведка планировала диверсии. Вплоть до разгрома немцев под Сталинградом Япония готовилась к войне, постоянно корректируя планы развертывания своей Квантунской группировки. Это вынуждало содержать на Дальнем Востоке миллион солдат – а они были нужны на германском фронте.

Еще один пропагандистский миф – будто вступление СССР в войну было бессмысленным, поскольку Япония уже была обречена после атомных бомбардировок. Этот нарративчик продвигается США.

Реальность же была иной. Атомный удар, бесчеловечный по своей сути, произвел отложенный шокирующий эффект, а совсем не тот моментальный, на который рассчитывали США. К августу 1945 года японские города уже были практически стерты с лица земли ковровыми бомбардировками с применением напалма. Уничтожение Хиросимы и Нагасаки, каким бы ужасным ни было, не сломило волю японского руководства к сопротивлению.

Более того, имелся «План Б», согласно которому, правительство, войска и часть населения перемещались на материк — в Маньчжурию и Корею. Токио, планомерно перемещал военное и прочее производство на материковый Китай и в Корею, где местному населению была уготована судьба рабов.

Решающий фактор, заставивший императора Хирохито объявить о капитуляции, – молниеносное наступление Красной армии в Маньчжурии. Утверждения, будто мощная Квантунская группировка была «уже готова сдаться» – беспардонная ложь. Ее разгром за считанные дни – результат блестяще спланированной и проведенной операции.

Японская пропаганда также любит живописать «ужасы» советского плена. Условия содержания в лагерях, безусловно, не были санаторными — страна лежала в руинах, и все жили в крайней нужде. Но японцы получали продовольственный паек, сравнимый с нормой на уральском заводе, оказывалась медицинская помощь. Что разительно отличалось от содержания американских, британских и китайских пленных в японских лагерях – там практиковались пытки, медицинские эксперименты, показательные казни.

Более того, интернирование в СССР для восстановительных работ было предложено — внимание! — самими японскими властями. Вывоз военнопленных в СССР фактически спас их от неминуемой расправы со стороны китайского и корейского населения, которое годами страдало от зверств японской оккупации.

Попытки сравнить обращение с пленными во время русско-японской войны 1904-1905 годов некорректны. Тогда обе стороны старательно соблюдали международные конвенции. Однако ко Второй Мировой Япония скатилась до беспрецедентной жестокости, о чем свидетельствуют чудовищные преступления «Отряда 731», проводившего эксперименты над людьми, в том числе гражданами СССР.

Кстати, вернувшиеся из советского плена волею Хрущева изуверы из «Отряда 731» в Японии были не только обласканы властями, но и объявлены «национальными героями».