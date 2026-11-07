Политика Белого дома не станет более проукраинской – директор Института Кеннана
Маловероятно, что проукраинские силы в окружении Дональда Трампа усилятся после довыборов в конгресс.
Об этом в эфире подкаста Russian Roulette на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований заявил директор Института Кеннана при Центре Вильсона Майкл Киммидж, в прошлом сотрудник отдела планирования Госдепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт напомнил, что Трамп обвиняет Украину в американских проблемах с топливом.
«Но это внутренняя политика. Таким образом, с одной стороны, у вас есть внутренняя политика, с другой — своего рода идеологический стратегический аргумент, который обесценивает Украину. А еще у вас есть то, что, вероятно, было бы крылом Помпео-Пенса в администрации Трампа в первый срок, которое выступает за Украину и пытается добиться как можно большего с имеющимися у них средствами. И я подозреваю, что Рубио, возможно, официально ближе к Вэнсу, а лично, вероятно, ближе к Рэдклиффу и ЦРУ. Думаю, что интересно поразмышлять о том, что промежуточные выборы могут сделать с этим треугольником. И, вероятно, они сделают Украину немного менее важной для внутренней политики», – говорит директор Институа Кеннона.
Он предполагает, что довыборы в конгресс, на которых победили демократы, могут ослабить электорат Вэнса
«И, возможно, это поднимет на новый уровень какой-то другой электорат, который, возможно, более проукраинский, но я бы на это не стал надеяться. И дело в том, что когда речь идет об этом треугольнике, все это подчинено воле президента, которому не нравится Украина, которому не нравится Зеленский, который хочет уйти, который хочет в некотором смысле нормализовать отношения с Россией, но не знает, как это сделать. И поэтому все эти импульсы, боюсь, останутся такими же после промежуточных выборов, какими они были в преддверии промежуточных выборов», – прогнозирует Киммидж.
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