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Соглашение между США и Россией разделе мира на сферы влияния по типу Ялты-45 сегодня невозможно.

Об этом в эфире подкаста Russian Roulette на площадке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований заявил директор Института Кеннана при Центре Вильсона Майкл Киммидж, в прошлом сотрудник отдела планирования Госдепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт заметил, что в 1945 году США и СССР стали двумя доминирующими на планете силами.

«В советской и американской мощи примерно в 1945 году есть своя уникальность. Это имеет очень мало общего с настоящим моментом. Поэтому ни Россия, ни Соединенные Штаты не могут в данный момент провернуть ничего подобного. Это один момент. Но другой момент заключается в том, что администрация Трампа сделала определенные вещи, которые еще больше уменьшают роль или рычаги влияния, которыми США обладают в настоящий момент», – считает Киммидж.

По его словам, американское влияние в войне на Украине усилила бы тесная координация с Киевом и с американскими союзниками в Европе, но наблюдается прямо противоположное.