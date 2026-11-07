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Запущено серийное производство и начались поставки на фронт модернизированной системы РЭБ «Волна-Купол-Гарант», способных подавлять сигнал спутников «Старлинк».

Об этом на своём канале заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не одна антенна, их не менее пяти. Ранее их располагали в одном месте. Их сразу атаковали украинские дроны. Сейчас очень быстро уменьшили их размеры так, что они в небольшой легковой прицеп вмещаются. И дальше выяснилось, что их можно рассредоточивать между машинами. И даже на стоянках их можно так рассредоточить на приличное расстояние друг от друга, чтобы одним ударом не накрыть», – сказал Ширяев.

По его данным, «в Крыму уже очень многие предприятия, объекты стратегического значения прикрыты этой системой».