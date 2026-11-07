«Системы уже на фронте в Крыму» – новые глушилки «Старлинка» теперь не выбить одним ударом

Максим Столяров.  
07.11.2026 18:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Связь


Запущено серийное производство и начались поставки на фронт модернизированной системы РЭБ «Волна-Купол-Гарант», способных подавлять сигнал спутников «Старлинк».

Об этом на своём канале заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запущено серийное производство и начались поставки на фронт модернизированной системы РЭБ «Волна-Купол-Гарант», способных подавлять...

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«Это не одна антенна, их не менее пяти. Ранее их располагали в одном месте. Их сразу атаковали украинские дроны. Сейчас очень быстро уменьшили их размеры так, что они в небольшой легковой прицеп вмещаются. И дальше выяснилось, что их можно рассредоточивать между машинами.

И даже на стоянках их можно так рассредоточить на приличное расстояние друг от друга, чтобы одним ударом не накрыть», – сказал Ширяев.

По его данным, «в Крыму уже очень многие предприятия, объекты стратегического значения прикрыты этой системой».

«Они защищены от атак дронами, которые управляются операторами визуально с помощью системы «Старлинк».

И уже и на фронт стали попадать. Это говорит о том, что, видимо, из военного бюджета выделили приличные деньги, чтобы их начинать делать в больших количествах.

Американцы тоже уже поручили на 67 миллионов долларов разработать прототипы. Армия США только лишь поручила пяти компаниям представить свои прототипы, чтобы потом из них выбирать.

А в России-то – уже на фронте. Жизнь заставила, я имею в виду российских командиров. И они просто впереди планеты всей в борьбе со спутниками. Исключительно из-за того, что некуда деваться», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском «Системы уже на фронте в Крыму» – новые глушилки «Старлинка» теперь не выбить одним ударом

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