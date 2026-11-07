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Дональд Трамп напрасно упрекает Украину, будто она мало даёт американцам взамен на помощь. Лучшего полигона для испытания оружия США нет в мире.

Об этом экс-глава секретариата украинского президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук заявил на канале «Анализируй», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо искать эти точки соприкосновения, кроме того, что мы чрезвычайно интересны американскому истеблишменту пентагоновскому. Потому что тот опыт, который имеет украинская армия, не имеет ни одна армия мира. И когда Трамп говорит, что они ничего не получают, то это просто странно. … Мы фактически без какого-то там особого уважения со стороны американцев, продемонстрировали им не раз новаторские подходы, и это полигон испытания оружия, то есть для американского военно-промышленного комплекса, для Пентагона, который уже не воевал 100 лет, который забыл, что такое боевые действия», – вещал Рыбачук.

«[Пентагон] каждый раз проигрывает в видеосимуляторах, когда там проводятся учения компьютерные. И было бы странно, ведь самое дорогое в мире – это испытание оружия. У нас это проходит просто в боевых условиях. Посмотрите, как Корея поднялась на своих ракетах, которые сначала летели черти куда, а буквально за год – диктаторы это на ходу делают! Корея и американцы это понимают, Пентагон это должен понимать», – стенал бандеровец.

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