Российской армии приходится восстанавливать утраченные позиции, чтобы завершить окружение Орехова – крупнейшего укрепрайона ВСУ перед Запорожьем.

Об этом на своём канале рассказал военкор Павел Кукушкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восстанавливают наше преимущество вдоль Днепра, и двигаются по направлению к Запорожью в районе Степногорска и Приморского.

Эти населенные пункты мы уже освобождали, но летом нас оттуда выбили. Вот сейчас мы заново забираем эти позиции.

Эти населенные пункты обеспечивают нам фланг для того, чтобы уже физически перерезать единственную трассу, которая соединяет ореховский гарнизон всушников с «большой землей», с Запорожьем прежде всего.

Это трасса, которая идет на северо-запад через Юрковку. Мы идем сейчас к этой трассе, и находимся уже недалеко от нее. Огневой контроль частично мы осуществляем. Но пока этой трассой всушники могут пользоваться. Укрепрайон действительно достаточно серьезный, готовили его давно», – сказал Кукушкин.