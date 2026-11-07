Экс-глава СБУ рассказал о переговорах по румынскому поглощению Молдовы и «тройственном союзе» с Украиной

Елена Острякова.  
07.11.2026 19:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 569
 
Дзен, Молдова, Политика, Румыния, Украина


Возглавлявший СБУ во времена президентства Виктора Ющенко и считавшийся ставленником американских спецслужб Валентин Наливайченко заявил, что обсуждал с представителями США перспективы тройственного союза Украины, Румынии и Молдовы.

Об этом он рассказал румынской газете Cotidianul, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возглавлявший СБУ во времена президентства Виктора Ющенко и считавшийся ставленником американских спецслужб Валентин Наливайченко...

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«Мои коллеги из США и Румынии и я приняли участие в очень специализированной рабочей сессии на конференции по перестройке Украины.

Мы обсуждали, как улучшить взаимосвязь наших систем и обмен данными,  чтобы мы могли защитить Республику Молдова, Румынию и, в определенной степени, Украину от российских угроз, беспилотников, ракет и других видов атак, которые Россия может предпринять против нас.

Идея состоит в том, чтобы рассматривать Украину, Республику Молдова и Румынию как трех партнеров, а не как отдельные государства или правительства», – сказал Наливайченко.

По его мнению, Румынии и Молдове стоит вообще объединиться.

«Когда мы окажемся в Европе, будет уже не так важно, какие там границы, и где они проведены. И, если Республика Молдова решит сначала объединиться с Румынией, а затем вступить в Европейский союз, или сначала вступить в Европейский союз, а затем объединиться с Румынией, это будет их решение», – сказал Наливайченко.

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English version :: Читать на английском Экс-глава СБУ рассказал о переговорах по румынскому поглощению Молдовы и «тройственном союзе» с Украиной

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