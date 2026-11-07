ВСУшник: Все жители Алешек были у нас под прицелом. Кто отошёл в сторону – легитимная цель

Вадим Москаленко.  
07.11.2026 13:35
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина, Херсон


Бандеровцы в режиме 24/7 имели возможность с дронов наблюдать за происходящим в городке Алешки, где ВСУ устроили гуманитарную катастрофу, сжигая все машины с продуктами для населения.

Об этом на канале «Исландия» заявил начальник отделения коммуникации бригады «Борисфен» Евгений Воронецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровцы в режиме 24/7 имели возможность с дронов наблюдать за происходящим в городке Алешки,...

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«Мы 24/7 наблюдали за Алешками. Знали людей по одежде, головным уборам, велосипедам. Знали почти каждого, кто каждый день там ходит одними и теми же тропинками.

Если кто-то отходит от привычного маршрута – мы уже понимали, что это легитимная цель. Это либо переодетый рашист, или нужно следить за этим дедом или женщиной – их накошмарили, и попросили что-то для них сделать», – сказал Воронецкий.

Он возмутился, что из-за перемирия трёхмесячная воздушная блокада пошла прахом – ВС РФ смогли обновить припасы и личный состав на позициях.

«За пять дней нас отбросили на три месяца назад. Завезены комплектующие для артиллерии, расчёты БПЛА, горюче-смазочные материалы, питание. Это напомнило ротацию», – сказал укро-офицер.

 

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English version :: Читать на английском ВСУшник: Все жители Алешек были у нас под прицелом. Кто отошёл в сторону – легитимная цель

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