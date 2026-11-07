Получится ли из бункера с ВСУшниками новая Буча?

Павел Бадаев.  
07.11.2026 12:56
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Война, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Новую Бучу лепят из поселка Камышеваха под Запорожьем, где нацистская власть поставила под удар жизни десятков гражданских.

Мы, как всегда, имеем несколько картинок.

Новую Бучу лепят из поселка Камышеваха под Запорожьем, где нацистская власть поставила под удар...

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По версии наци-пропаганды, РФ сбросила на школу девять авиабомб, чтобы мировая повесточка тут же нарисовала ужасающую картину жертв. Хотя школа давно не работала по прямому назначению — прифронтовая же местность! Зато под ней находилось подземное укрытие (противорадиационный бункер). Но все вкупе годится, чтобы Зеленский вопил о «целенаправленном и циничном убийстве мирных граждан», а главарь МИД Сибига о «полной изоляции России и международном трибунале».

Однако незадолго до случившегося запорожский кастрюльный блогер Роман Пятигорец с гордостью растрындел, что построенный в Камышевахе подземный бункер является «неприступной крепостью», в которой «сейчас расположено все управление, власть Камышевахи, а также базируются все наши операторы БПЛА».

Что ж, в России, по всей видимости, идиота услышали. Ну, в том числе. Потому что, опираясь на разведданные, заявили о «военном использовании объекта» . А на Укре… ничего не сказали мирняку, приходящему в бункер за гуманитаркой. Скорее всего, намеренно не сказали, дабы прикрываться им в медийных скандалах.

Как, собственно, и случилось. 2 ноября, не выдержав многотонных авиационных ударов авиабомб, бетонные конструкции бункера рухнули, заблокировав людей. По состоянию на 6 ноября число погибших достигло 53 человек (завалы разбирают до сих пор).

Однако раньше сообщали лишь о мирных погибших, а сегодня пошли уже и военные… видно, те самые, которые «операторы БПЛА и вся власть».

Ой, что тут началось! Сначала подкастрюльники обвинили в случившемся блогера с недержанием «потужности» — мол, хайповал и навел врага на гражданский объект. Затем стали обвинять власти Запорожской области в том, что те активно пиарили строительство «абсолютно неприступного бункера» из говна и палок, слив на него 114 бюджетных миллионов. Даже уголовку завели. Пусть тешатся…

Вопрос в другом — денацифицирована ли мразь в погонах, которая гнездилась в подземелье?..

Боюсь, выводы придется делать самим. Однако вспомним…

Вспомним первые дни войны в Харькове, когда горожане просто кричали по соцсетям и в трубки друзьям: «Уроды ВСУшники здесь — в детсадах и школах!». Вспомним, как ракеты накрыли заброшенные детские лагеря отдыха в Одессе, где проходила важная военная сходка, но о ней мы узнали только потому, что там погиб зам мэра и несколько полковников, о чем «по интернетам» завопили их родственники, а до того нам просто показывали трупы гражданских на улицах. Вспомним, как нацистские вояки регулярно кичатся в интервью, что лучшие их дроноводы прячутся по бункерам. Вспомним и догадаемся сами, ибо официальной информации о количестве военных преступников в Камышевахе все равно нет. И вряд ли будет.

А скандал у нацистов знатный получился — как кубло их в Камышевахе накрыли, так трагедия, как пыточную в Киеве, так добей «ухылянта», даже если ему 14 лет. Конченные.

Метки:

English version :: Читать на английском Получится ли из бункера с ВСУшниками новая Буча?

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