На укро-ТВ размышляют о повторном вторжении в Курскую и Белгородскую области

Анатолий Лапин.  
29.10.2025 12:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 261
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Удары по дамбе Белогорского водохранилища якобы отрезают от логистики российские войска в части Курской и Брянской областях и создают для ВСУ предпосылки для повторного вторжения на территорию РФ.

Об этом в эфире «Lviv media» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нарушена логистика, причем, логистика не только российских войск непосредственно под Волчанском, а также в ловушке оказались российские подразделения на территории Курской области. Это Глушковский и Теткинский районы…

Обратите внимание, при отсутствии логистики это создает условия для повторения курского сценария, но уже на территории обеих областей – как Курской, так и Белгородской», – разглагольствует нацист.

В середине октября Дональд Трамп заявлял о желании ВСУ устроить новое наступление, не уточняя, о каком направлении идет речь.

«Они [Украина] хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление. Нам придется принять решение», – сказал Трамп.

Такие же данные озвучивал экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

«Ситуация может переломиться. И переломиться она может именно под воздействием оборудования, которое Украина должна получить», – сказал укро-офицер.

Метки: , ,

