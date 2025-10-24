Трамп засел за карты и готовит наступление Украины – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 19:17
  (Мск) , Киев
США намерены передать Украине оружие, которое изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп ведёт себя как человек, который принял решение. То есть он сделал предложение, но если оно не принято, значит план «Б». А план «Б» – это предоставление Украине такого комплекта вооружения, которое изменит ситуацию на поле боя.

Не завтра. Так не бывает. Мало того, зимой наступать не очень комфортно, а к весне ситуация может переломиться. И переломиться она может именно под воздействием оборудования, которое Украина должна получить», – сказал укро-офицер.

Он добавил, что такая информация поступает ему от военных из разных стран, в том числе американских.

«Уверен, что этот процесс запущен. Другой вопрос, что может в деталях операция не разработана, но сколько чего надо, для операции считать умеют, по крайней мере, американцы», – считает ВСУшник.

