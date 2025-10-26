«Ничего страшного, и в Хиросиме живут люди»: украинцев готовят к ядерным ударам

Игорь Шкапа.  
26.10.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 472
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Опасность последствий применения ядерного оружия якобы слишком преувеличена.

Об этом в эфире украинского пропагандистского видеоблога «Мы – Украина» заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, представленный как «ветеран войны с Россией».

Эти слова прозвучали в ходе затронутой темы потенциального применения Россией тактического ядерного оружия. Укро-эксперт говорит, что снаряженными ядерными элементами боеприпасами артснаряды можно выпускать с расстояния в 30-40 км.

«И ничего не случится с теми, кто стреляет – никаких загрязнений, ни гибели, ничего не будет. Ну небольшое “радио”. Ну, просто мощный взрыв. Радиоактивное загрязнение, но непродолжительное. Через там несколько часов можно там уже двигаться осторожно. А через несколько суток… ну, будет там увеличен уровень радиации, но он не будет критический – ни лучевой болезни, с людьми ничего не произойдет», – утверждает отставной майор.

Правда, он все же надеется, что «на практике мы ценность этих знаний никогда не узнаем».

«Но в теории опасность ядерного оружия слишком преувеличена, чтобы всех напугать и чтобы было очень страшно от ядерного дела. Давайте так… Хиросима, Нагасаки, куда были сброшены американские бомбы во время Второй мировой войны… Там уже через несколько месяцев люди жили и там уровень заболеваний… сейчас там живут люди.

Никакого радиоактивного пепла на 1000 лет. Бросали бомбы, там живут люди. Ну и что?», – успокаивает соотечественников Гетьман.

