«Ничего страшного, и в Хиросиме живут люди»: украинцев готовят к ядерным ударам
Опасность последствий применения ядерного оружия якобы слишком преувеличена.
Об этом в эфире украинского пропагандистского видеоблога «Мы – Украина» заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, представленный как «ветеран войны с Россией».
Эти слова прозвучали в ходе затронутой темы потенциального применения Россией тактического ядерного оружия. Укро-эксперт говорит, что снаряженными ядерными элементами боеприпасами артснаряды можно выпускать с расстояния в 30-40 км.
«И ничего не случится с теми, кто стреляет – никаких загрязнений, ни гибели, ничего не будет. Ну небольшое “радио”. Ну, просто мощный взрыв. Радиоактивное загрязнение, но непродолжительное. Через там несколько часов можно там уже двигаться осторожно. А через несколько суток… ну, будет там увеличен уровень радиации, но он не будет критический – ни лучевой болезни, с людьми ничего не произойдет», – утверждает отставной майор.
Правда, он все же надеется, что «на практике мы ценность этих знаний никогда не узнаем».
«Но в теории опасность ядерного оружия слишком преувеличена, чтобы всех напугать и чтобы было очень страшно от ядерного дела. Давайте так… Хиросима, Нагасаки, куда были сброшены американские бомбы во время Второй мировой войны… Там уже через несколько месяцев люди жили и там уровень заболеваний… сейчас там живут люди.
Никакого радиоактивного пепла на 1000 лет. Бросали бомбы, там живут люди. Ну и что?», – успокаивает соотечественников Гетьман.
