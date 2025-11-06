Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Режим Зеленского скрывает, что единственная возможность спастись остаткам украинского гарнизона – это бросать всё и бежать из Покровска ночью по полям и посадкам.

Об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас немного апгрейдили старый советский анекдот… Наполеон задумчиво говорит: если бы у меня был «Единый телемарафон», то никто бы не узнал про моё Ватерлоо». В контексте с нынешней ситуацией с Покровском это особенно актуально», – сказал Золотарёв.

Он подчеркнул, что нельзя всё время обманывать о положении дел на фронте.