Украинские командиры с мест подают высшему командованию ложную информацию о положении дел на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью экс-спикеру запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко.

Он напомнил, что недавно главком ВСУ Александр Сырский потребовал от командиров на местах доносить ему правдивую информацию.

«Точно так же было, когда стал министр обороны в Российской Федерации после Шойгу. И первое, что он сказал – только правда, я хочу знать, что там происходит», – заявил Костенко.

Напомним, что Андрей Белоусов произнес фразу, которая стала крылатой: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Не называя конкретных имен, Костенко рассказал об одном из подразделений, укомплектованном на 22%. При этом наверх по цепочке ушла цифра 80%, исходя из которой спустили соответствующее боевое распоряжение.