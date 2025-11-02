«После Донбасса сразу займёмся Белоруссией и Приднестровьем» – укро-нацисты

Вадим Москаленко.  
02.11.2025 18:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 893
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Воюющие на стороне Украины белорусские террористы должны верить, что когда-нибудь ВСУ помогут им силой свергнуть Лукашенко.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие на стороне Украины белорусские террористы должны верить, что когда-нибудь ВСУ помогут им силой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пойдёт ли пан Евгений вместе с ПКК [запрещён в РФ] освобождать Беларусь? Мы на земли уже готовы», – спросили нациста.

«Мы можем пойти хоть с ТЦК, хоть с ПКК освобождать Беларусь. Главное – чтобы мы справились с нашими задачами здесь. Если на Донбассе они обломаются – можно будет вести речь и о других проблемных участках и приспешниках Путина», – ответил Карась.

«Также я выступаю за освобождение Приднестровья. Там очень много украинцев: где-то треть. И треть русских. Ещё треть – молдаване и все остальные. Поэтому с Приднестровьем можно работать. Ещё в девяностые они хотели в состав Украины.

И если случится операция по Приднестровью – это сразу колонны из тысяч пленных русских. Но это уже момент импотентности молдавских властей, почему они не соглашаются на эту операцию», – добавил нацист.

Его поддержал боец 413 полка ВСУ Иван Железняк.

«Освобождение Беларуси начинается с освобождения Донбасса. Давайте сначала с ППК и другими добровольцами освободим Донбасс, а потом уже будем решать вопросы освобождения других стран», – рассуждал Железняк.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить