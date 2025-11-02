«После Донбасса сразу займёмся Белоруссией и Приднестровьем» – укро-нацисты
Воюющие на стороне Украины белорусские террористы должны верить, что когда-нибудь ВСУ помогут им силой свергнуть Лукашенко.
Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пойдёт ли пан Евгений вместе с ПКК [запрещён в РФ] освобождать Беларусь? Мы на земли уже готовы», – спросили нациста.
«Мы можем пойти хоть с ТЦК, хоть с ПКК освобождать Беларусь. Главное – чтобы мы справились с нашими задачами здесь. Если на Донбассе они обломаются – можно будет вести речь и о других проблемных участках и приспешниках Путина», – ответил Карась.
«Также я выступаю за освобождение Приднестровья. Там очень много украинцев: где-то треть. И треть русских. Ещё треть – молдаване и все остальные. Поэтому с Приднестровьем можно работать. Ещё в девяностые они хотели в состав Украины.
И если случится операция по Приднестровью – это сразу колонны из тысяч пленных русских. Но это уже момент импотентности молдавских властей, почему они не соглашаются на эту операцию», – добавил нацист.
Его поддержал боец 413 полка ВСУ Иван Железняк.
«Освобождение Беларуси начинается с освобождения Донбасса. Давайте сначала с ППК и другими добровольцами освободим Донбасс, а потом уже будем решать вопросы освобождения других стран», – рассуждал Железняк.
