Проект «Амнистия». Безопасный переход на сторону России для украинцев
07.11.2025 15:51
(Мск) , Москва
Российская сторона через канал @Amnestyukr продолжает предоставлять возможность гражданам Украины впервые или повторно прибыть на территорию РФ.
Ресурс работает, в том числе, для военнослужащих, сотрудников спецслужб, рабочих военных заводов и т.д., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Команда проекта гарантирует конфиденциальность и безопасность связи любому желающему.
«Для этого необходимо доказать свою пророссийскую позицию и предоставить информацию о местах дислокации вооружённых формирований и размещений иностранной техники, планах руководства ВС и спецслужб Украины, сведений о поставках западной военной помощи (как через морские порты, так и ЖД сообщениями) и т.д.», – указывают организаторы канала.
