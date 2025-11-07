Проект «Амнистия». Безопасный переход на сторону России для украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская сторона через канал @Amnestyukr продолжает предоставлять возможность гражданам Украины впервые или повторно прибыть на территорию РФ.

Ресурс работает, в том числе, для военнослужащих, сотрудников спецслужб, рабочих военных заводов и т.д., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда проекта гарантирует конфиденциальность и безопасность связи любому желающему.