Россия готовится к битве за Одессу? По региону впервые ударили УАБы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия впервые за время СВО нанесла удар по Одессе с помощью управляемой авиабомбы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил гауляйтер Одесской области Олег Кипер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы… Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения», – написал Кипер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Военный аналитик, сооснователь украинского портала DeepState Руслан Микула в эфире днепропетровского ТВ подчеркнул: применять УАБы Россия начинает на том участке фронта, где планирует провести зачистку и наступление.