Сегодня идёт якобы 24-я российско-украинская война, которая окажется последней.

Об этом экс-президент Украины, а ныне пенсионер-пчеловод Виктор Ющенко заявил в интервью спикеру воюющего за ВСУ батальона чеченских сепаратистов им. «Шейха Мансура» Саиду Исаеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что в начале беседы было договорено, что для удобства стороны будут говорить по-русски – «на трофейной мове».

Спикер террористов сказал, что нет сомнения в том, что «если победа Украины состоится, значит, это залог победы Чечни при освобождении «Ичкерии».

«У нас сегодня – это 24-я война с московитами. Слово русский означает война. Россия из этой оказии не выйдет как целостная страна. Я думаю, это хорошая возможность для тех 160 коренных народов замыслиться – может, это самый лучший момент? 160 коренных народов России, которые ложатся спать и им снится сон, как иметь своё независимое, автономное, суверенное национальное образование», – вещал в ответ Ющенко.