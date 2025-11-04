Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приморский край РФ получит «стимул к развитию» в случае конфликта Китая и США из-за Тайваня, который пророчат на 30-е годы.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бенефициаром того, что остановится морская торговля, частично станет Приморский край. Точно так же, как Китай не собирается вступать в украинский конфликт, Россия не собирается вступать в тайваньский конфликт. Она будет такой дружески настроенной к Китаю третьей нейтральной стороной», – отметил Вавилов.

Он утверждает, что США устраивает российский нейтралитет.

«Этого меньше всего хотят американцы. Думаю, что это предмет негласных переговоров Трампа и Владимира Путина: не дай Бог вы вступите впрямую, в войну, тогда Япония и Южная Корея сильно испугаются что-либо делать против Китая», – сказал Вавилов.

По его словам, в случае американско-китайского конфликта Приморский край может стать зеленым коридором для поставок товаров из Китая в Европу. Однако этому пытаются помешать те, кто разжигает конфликт на Балтике.