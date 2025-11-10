Россия обладает очень большим военным потенциалом, несмотря на войну на Украине, – генерал Бундесвера

Несмотря на конфликт на Украине, Россия не утратила, а продолжает наращивать свою мощь.

Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил командующий Оперативным командованием Бундесвера, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия параллельно с войной на Украине массово перевооружается и постоянно развивает свои военные возможности… Россия увеличивает численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих. Военно-воздушные силы России в значительной степени готовы к развертыванию, несмотря на военное вмешательство в Украине.

Черноморский флот понес тяжелые потери в целевых силах, в то время как другие флоты не повреждены. А Россия неизменно сохраняет свои способности к ядерной эскалации.

Можно констатировать, что Россия обладает очень большим военным потенциалом, несмотря на войну на Украине, и она неоднократно использовала это в новейшей истории.

Это уже дает России возможность совершить ограниченное региональное нападение на территорию НАТО сегодня. На данный момент мы вместе с нашими партнерами по НАТО исходим из того, что нападение в настоящее время не предвидится, но, конечно мы все же планируем против такого варианта и будем защищаться тем, что у нас есть», – заявил Соллфранк.