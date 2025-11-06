«Мова или смерть»: На Украине лишат статуса не только русский, но и молдавский язык
Украине пора исключить не только русский, но и молдавский языки из перечня подлежащих охране в соответствии с Европейской хартией региональных языков.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-галичанин Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Во времена Кучмы и Табачника был намеренно сфальсифицирован перевод хартии, чтобы запихнуть в украинский ратификационный закон усиленную защиту именно русского языка, который не должен подлежать специальной защите, и ни в одной стране Европы хартия русский язык не защищает», – сказал Вятрович.
«Конституционный суд четыре года назад обязал правительство и парламент навести порядок в этом вопросе. Это не пожелание, а наша обязанность – изъять из перечня русский язык, а также несуществующий молдавский язык, о чем давно нас просят Румыния и Молдова
Выступать против этого могут лишь откровенные украинофобы, антисемиты и российская агентура», – поставил ультиматум нацист.
