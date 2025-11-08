«Там куча наших»: полковник СБУ требует держать Покровск до последнего украинца
Панику о необходимости срочного выхода из Красноармейска (Покровска) раздувают не командиры, а рядовые солдаты, которые «очень часто отходят, когда не надо отходить».
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас уже в инфополе, мол, в городе полностью орудуют российские войска. Нет, кто посмотрит на карту, видит, что у нас там минимум 5-7 бригад. Там, начиная от Мирнограда и до Покровска, идёт такая дуга, где полностью по всей линии держат наши бригады.
Там подразделения ГУР, ССО, «Альфы» СБУ, там сейчас много подразделений, которые противостоят врагу даже за Покровском. Они с южной стороны пытаются просачиваться в город. Кто-то говорит, 250 русских зашло в Покровск, кто-то до 400. Я думаю, где-то посередине правда», – успокаивал Костенко.
Он прокомментировал панические сообщения остатков украинского гарнизона.
«Воспринимайте меня как хотите, я говорю с точки зрения того, что я вижу. Конечно, там солдаты на поле боя, и мы понимаем, что сложнее всего им. Однако если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то так завтра мы будем возле Киева и Львова сражаться, это факт.
Я понимаю, что люди, которые там находятся, из-за того, что этот информационный фон раздут, кто-то говорит уже – всё бросаем, выходим. Кто-то сравнивает территорию с людьми. Я скажу, что там, на местах командиры ситуацию видят. Солдаты тоже видят. Поверьте, наш солдат очень часто, даже когда не надо отходить, бывает так, что он отходит», – заявил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: