«Там куча наших»: полковник СБУ требует держать Покровск до последнего украинца

Панику о необходимости срочного выхода из Красноармейска (Покровска) раздувают не командиры, а рядовые солдаты, которые «очень часто отходят, когда не надо отходить».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас уже в инфополе, мол, в городе полностью орудуют российские войска. Нет, кто посмотрит на карту, видит, что у нас там минимум 5-7 бригад. Там, начиная от Мирнограда и до Покровска, идёт такая дуга, где полностью по всей линии держат наши бригады. Там подразделения ГУР, ССО, «Альфы» СБУ, там сейчас много подразделений, которые противостоят врагу даже за Покровском. Они с южной стороны пытаются просачиваться в город. Кто-то говорит, 250 русских зашло в Покровск, кто-то до 400. Я думаю, где-то посередине правда», – успокаивал Костенко.

Он прокомментировал панические сообщения остатков украинского гарнизона.