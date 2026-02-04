Украинцев сильно огорчили: ЕС не будет арестовывать суда с российской нефтью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не стоит рассчитывать, что европейцы будут захватывать танкеры так называемого теневого флота РФ.

Об этом в интервью «Цензор. нет» заявил Сергей Макогон, экс-глава «Оператора газотранспортной системы Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, в недавнем заявлении по этому поводу 14 европейских стран больше пафоса, чем реальности. На самом деле был создан юридический механизм для досмотра судов, проверки документов и лишь временного задержания.

«Там не идет речь о том, что они будут конфисковывать эти суда, если есть нужные документы. И вот была новость недавно, что Франция арестовала одно судно, которое, было в теневом российском флоте, но фактически Франция уже отпустила это судно после проверки всех документов», – сказал гость эфира.

Кроме того, он обратил внимание, что на борту танкеров стали появляться вооруженные люди – и предполагает, что далее появятся и боевые корабли в качестве сопровождения.