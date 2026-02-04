Аграрной сверхдержаве-кладбищу энергетика не нужна – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
04.02.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 326
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Превращённой в кладбище «аграрной сверхдержаве», которой стремительно становится Украина, развитая энергетика не нужна.

Об этом на канале «ProUA» заявил основатель Бессарабского медиа-холдинга, эксперт по энергетике Виктор Куртив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Превращённой в кладбище «аграрной сверхдержаве», которой стремительно становится Украина, развитая энергетика не нужна. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чтобы ответить на вопрос, какой должна быть энергетика, нужно сначала разобраться, какая должна быть экономика. То есть, что мы строим – империю зла, или банановую республику добра, или аграрную сверхдержаву, в которой 8 миллионов человек, и нет потребления. Если у нас аграрная сверхдержава, то даже существующей энергии много.

Если у нас есть амбиции, и мы думаем категориями новой индустриализации, то нужно много дешёвой энергии. Только так можно построить богатую Украину», – сказал Куртив.

«А для страны-кладбища, по которой отключают свет – этого не надо. Даже существующей много. А все существующие тренды именно об этом – об энергетике кладбища, и о стране-кладбище», – жаловался эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить