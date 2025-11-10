«Учитесь сливать воду!»: украинцев готовят к ледяному Армагеддону

Есть большая вероятность, что системы водоснабжения и обогрева перемерзнут без электричества в украинских городах.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может быть более низкая температура, но в целом замерзнуть все не должно. Вместе с тем нужно быть готовым к таким ситуациям, что может быть в каких-то отдельных фрагментах, районах города будет потребность сливать воду из систем. Если мы видим, что у нас там три дня при при большом морозе нет отопления, соответственно нужно готовить систему к сливу воды», – сказал эксперт.

Он призывает всех проверить, есть ли у них возможность для слива воды в доме.

«Чтобы у вас работали заслонки, которые дают возможность перекрыть воду в дом, чтобы у вас были дренажные системы. Вам позаботиться о шланге, которым можно слить воду не просто себе под ноги, а куда-нибудь в другое место.

Возможно, стоит позаботиться о наличии генератора или помпы. Это зависит от конфигурации вашего конкретного дома. Просто проведите репетицию: если это произойдет, сможем ли мы сделать? Сделать такой стресс-тест стоит», – считает Павлюк.