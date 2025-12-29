Удар по резиденции президента РФ. Зачем Трамп переносил встречу с Зеленским на 2 часа раньше?

Максим Столяров.  
29.12.2025 23:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 551
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Запланированная на 28 декабря встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде была перенесена на более ранний срок.

На это после информации о попытке атаковать резиденцию Путина стали обращать внимание обозреватели, ссылаясь на сообщения СМИ об изменениях в графике Белого дома накануне саммита, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С дронами на Валдае обращает на себя внимание вот какой момент. Лететь им 12-14 часов даже с Черниговской области. Атака была ночью, под утро — см время сообщений о сбитиях  в канале губернатора НО. Это значит, что запущены они были не позже 6-7 вечера моск времени, за пару часов до начала переговоров в Мар-о-Лаго», –  отмечает  в своём тг-канале политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

То есть напрашивается допущение, что Трамп мог быть в курсе атаки и перенёс встречу поближе ко времени, когда беспилотники запустят по Валдаю.

Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев обращает внимание на жёсткость риторики Сергея Лаврова, который первый выступил с заявлением.

«Теоретически, нападение на резиденцию Верховного главнокомандующего РФ переводит характер российско-украинского конфликта на гораздо более высокий уровень.

Отмечу, что резиденция «Долгие Бороды» на Валдайской возвышенности не слишком удачно расположена с точки зрения безопасности. Она построена на глубоко вдающемся в озеро Ужин полуострове.

На это обратил внимание еще Сталин, для которого «дачу» и строили. Единственный раз посетив объект, он промолвил (согласно местным легендам) «ловушка!» и больше там не показывался», – отмечает Ширяев.

Политолог Марат Баширов припомнил невменяемые заявления Зеленского накануне.

«Когда там Зеленский пожелал смерти нашему президенту? 25 декабря. То есть, точно знал, что 29-го будет атака на Валдай. А в промежутке летал к Трампу и парил ему мозг», – указал Баширов.

Писатель Герман Садулаев подчеркнул, что пора снять с Зеленского статус неприкосновенности:

«Зеленский – террорист. Кинжал, Калибр, Орешник – на выбор».

В свою очередь, политолог Кирилл Бенедиктов назвал атаку на резиденцию  «той самой ошибкой, которую ждали и в Кремле, и (не все, но некоторые) в Вашингтоне».

«Теперь Трамп получил моральное право окончательно спихнуть поддержку киевского режима на баланс европейцев, что и было его основной целью в украинской игре.

Трамп сам сказал, что администрация США, «слава богу, не давала «Томагавки» Киеву». Теперь уже и не даст», – считает Бенедиктов.

Военкор Александр Сладков призывает вообще отказаться от дискредитировавших себя «ударов мести» – и уничтожать режим Зеленского до тла согласно жёстко прописанному графику.  А если все же месть – то она должна быть ужасной:

«Я не пойму, если мы снова начнем выдавать свои штатные действия начнем выдавать за месть… Нам нужна настоящая месть! От которой очко каждого врага, который чудом уцелеет, в момент осознания наступающей беды перекусит лом.

А то в ответ за убийство генерала Генштаба русские военные «поразили объекты противника». Да вы их и так должны поражать… А месть, это что-то пугающее и болезненное… Спецслужбы и силовики России, ну покажите нам, наконец, как вы умеете мстить».

