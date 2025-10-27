В Киеве успокаивают: Это не котлы! Это всего лишь оперативное окружение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация для Украины в Купянске и Покровске (Красноармейске) ухудшается, но полноценных котлов там нет.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет никаких котлов, есть оперативные окружения. Ситуация в Покровске и Купянске действительно ухудшается, но котлов нет. Более того, это уже пятидесятые заявления о котлах. А котёл во время этой войны был только один раз в Мариуполе», – сказал Бортник.

По его словам, котлов и не может быть, поскольку в этой войне сплошной линии фронта нет – и всегда сохраняется возможность для отвода войск, хотя и без техники.