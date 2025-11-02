В Одессе идут облавы на участников Русской весны и выживших куликовцев

Павел Бадаев.  
02.11.2025 21:14
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 1953
 
Авторская колонка, Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


От двух до десяти лет в УК Украины варьируются сроки давности преступлений. Покалечил, изнасиловал, но вовремя залег на дно — гуляй дальше. Да что говорить — нацисты «а вешать будем потом» руководят городами, уголовники волонтерят, ворочая миллиардами, а главы ОПГ трудятся в ТЦК…

Другое дело — участники Русской весны, антимайдановцы, куликовцы — их продолжают добивать.

От двух до десяти лет в УК Украины варьируются сроки давности преступлений. Покалечил, изнасиловал,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Не верится, что мы движемся к 12-й годовщине массового истребления людей в Доме профсоюзов — с одной стороны, это было словно вчера (непроходящий ПТСР), с другой — это много лет. И по прошествии их в Одессе, по решению Печерского суда Киева, был задержан участник тех событий. Ему хотят впаять 15 лет тюрьмы. За «измену родине».

Речь идет о бывшем депутате одесского горсовета от партии «Родина» Валентине Чернове. По сообщению Государственного бюро расследований, «он выполнял указания из РФ» — тогда, 12 лет назад.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в конце февраля 2014 года фигурант получил четкие указания от куратора из России для дестабилизации ситуации в Одессе. Он действовал в составе так называемого «координационного совета» вместе с известными российскими провокаторами… Получил от пророссийских деятелей информацию о планах захвата здания одесского областного совета. Также неоднократно публично выступал с призывами о проведении референдума об автономии Одесской области», — настаивают в ГБР.

Чернову вменяют и другие «страшные преступления», никак не натягивающиеся на глобус нормального человека:

Призывал защищать население Юга и Юго-Востока Украины и прекратить дискриминацию русского языка.

Защищал русскоязычных. В материалах ГБР русскоязычные обозначаются исключительно в кавычках — их же нет, ну, вы в курсе…

Чернову вменяют в вину и организацию на Куликовом поле массовых народных собраний.

А вывод же ГБР таков:

«Во время провокационного мероприятия было инициировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину якобы для «защиты прав русскоязычных граждан». Главной целью были откровенно провокационные действия кураторов, которые и привели к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года».

Вот так. А вы говорите Европейский суд, нацисты, рука Парубия, отмашка из Киева на убой несогласных… Нет, все в лучших традициях оккупантов — сами себя сожгли…

Уже в которой раз замечу: никто во время Русской весны в Одессе никого не организовывал — это было стихийное явление, никто не занимался координацией. На улицах были не отдельные «пророссийские деятели», а вся Одесса. Просто последним арестом нацисты в очередной раз показали свою суть — кого не дожгли, загубят в камерах.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить