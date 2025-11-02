В Одессе идут облавы на участников Русской весны и выживших куликовцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

От двух до десяти лет в УК Украины варьируются сроки давности преступлений. Покалечил, изнасиловал, но вовремя залег на дно — гуляй дальше. Да что говорить — нацисты «а вешать будем потом» руководят городами, уголовники волонтерят, ворочая миллиардами, а главы ОПГ трудятся в ТЦК…

Другое дело — участники Русской весны, антимайдановцы, куликовцы — их продолжают добивать.

Не верится, что мы движемся к 12-й годовщине массового истребления людей в Доме профсоюзов — с одной стороны, это было словно вчера (непроходящий ПТСР), с другой — это много лет. И по прошествии их в Одессе, по решению Печерского суда Киева, был задержан участник тех событий. Ему хотят впаять 15 лет тюрьмы. За «измену родине».

Речь идет о бывшем депутате одесского горсовета от партии «Родина» Валентине Чернове. По сообщению Государственного бюро расследований, «он выполнял указания из РФ» — тогда, 12 лет назад.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в конце февраля 2014 года фигурант получил четкие указания от куратора из России для дестабилизации ситуации в Одессе. Он действовал в составе так называемого «координационного совета» вместе с известными российскими провокаторами… Получил от пророссийских деятелей информацию о планах захвата здания одесского областного совета. Также неоднократно публично выступал с призывами о проведении референдума об автономии Одесской области», — настаивают в ГБР.

Чернову вменяют и другие «страшные преступления», никак не натягивающиеся на глобус нормального человека:

Призывал защищать население Юга и Юго-Востока Украины и прекратить дискриминацию русского языка.

Защищал русскоязычных. В материалах ГБР русскоязычные обозначаются исключительно в кавычках — их же нет, ну, вы в курсе…

Чернову вменяют в вину и организацию на Куликовом поле массовых народных собраний.

А вывод же ГБР таков:

«Во время провокационного мероприятия было инициировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину якобы для «защиты прав русскоязычных граждан». Главной целью были откровенно провокационные действия кураторов, которые и привели к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года».

Вот так. А вы говорите Европейский суд, нацисты, рука Парубия, отмашка из Киева на убой несогласных… Нет, все в лучших традициях оккупантов — сами себя сожгли…

Уже в которой раз замечу: никто во время Русской весны в Одессе никого не организовывал — это было стихийное явление, никто не занимался координацией. На улицах были не отдельные «пророссийские деятели», а вся Одесса. Просто последним арестом нацисты в очередной раз показали свою суть — кого не дожгли, загубят в камерах.