Зачистка Одессы. Украина вошла в период атаманщины
Узурпация Зеленским власти и зачистка местных элит по примеру Одессы устанавливает на Украине режим атаманщины.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Под предлогом военных действий происходит прямое управление регионами. Военные действия – это прекрасный повод для того, чтобы выстраивать бизнес, какой угодно. И нельзя сказать, что это только украинская история.
Со стороны России тоже происходит эта трансформация, но сначала появляются военно-гражданские администрации, а потом они трансформируются просто в гражданские.
На пост-Украине происходит обратный процесс: там пытаются убрать гражданские администрации», – сказал Уралов.
Он подчеркнул, что мэры украинских городов давно стали «прокладкой между центральной властью и регионами», но сейчас их пытаются убрать.
«Когда происходит разложение государственности, то появляется атаманщина. И вот это прямое управление Зеленского, если говорить про правильные аналогии исторические, то это вползание в период атаманщины.
Атаман – это не государственная фигура, а фигура, которая принесла личную присягу гетману, и на этих личных отношениях выстраиваются псевдогосударственные отношения.
Ну, кстати, это тоже Зеленский не первый. Я напоминаю, на этом посыпалась вообще вся вертикаль донецких», – подытожил выступающий.
