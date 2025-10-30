Зачистка Одессы. Украина вошла в период атаманщины

Узурпация Зеленским власти и зачистка местных элит по примеру Одессы устанавливает на Украине режим атаманщины.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под предлогом военных действий происходит прямое управление регионами. Военные действия – это прекрасный повод для того, чтобы выстраивать бизнес, какой угодно. И нельзя сказать, что это только украинская история.

Со стороны России тоже происходит эта трансформация, но сначала появляются военно-гражданские администрации, а потом они трансформируются просто в гражданские.

На пост-Украине происходит обратный процесс: там пытаются убрать гражданские администрации», – сказал Уралов.