Американский эксперт: Россия нашла выход и просто расплачивается золотом

Россия успешно решает экономические проблемы, переведя свои резервы в золото.

Об этом американский эксперт по финансовым рынкам Люк Громен заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У России были заморожены валютные резервы в начале войны. Они ведут очень дорогую войну. И при этом уровень российских валютных резервов самый высокий за последние 45 лет. Цена на золото продолжает расти. Они в основном расплачиваются золотом. А золотые резервы продолжают расти.

Таким образом стоимость рубля по отношению к доллару продолжает падать. По сути они просто наращивают свои золотые резервы, используя добычу», – сказал Громен.