Американский эксперт: Россия нашла выход и просто расплачивается золотом
Россия успешно решает экономические проблемы, переведя свои резервы в золото.
Об этом американский эксперт по финансовым рынкам Люк Громен заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У России были заморожены валютные резервы в начале войны. Они ведут очень дорогую войну. И при этом уровень российских валютных резервов самый высокий за последние 45 лет. Цена на золото продолжает расти. Они в основном расплачиваются золотом. А золотые резервы продолжают расти.
Таким образом стоимость рубля по отношению к доллару продолжает падать. По сути они просто наращивают свои золотые резервы, используя добычу», – сказал Громен.
Он уверен, что с российской экономикой все будет в порядке и после окончания украинского конфликта.