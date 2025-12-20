Евросоюз скоро прекратит своё существование. Об этом на канале «Евразия24» заявил российский историк Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Забудьте, пришла другая эпоха, и вот то, что играло роль когда-то, уже не играет. Так часто бывает в истории.

Если вернуться в 90-е годы, сразу после окончания Холодной войны была решена судьба Югославии. Она имела значение для Запада, пока существовал Советский Союз. Это была страна, которая демонстрировала альтернативный вариант социализма. Я уже не говорю о том, что в 1950-е годы британцы с помощью Тито создали движение неприсоединения.

Ну а закончился Советский Союз, закончилась Холодная война, и Югославия не нужна. Так же сейчас не нужен и Евросоюз. Не случайно в последней доктрине национальной безопасности США постоянно говорится о том, что нужны отношения индивидуальные с каждым государством», – напомнил Фурсов.