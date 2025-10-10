Азербайджан. Осадочек остался. Да ещё какой

Надолго ли «разрядка» в отношениях с Азербайджаном? Об этом сегодня гадают российские комментаторы, обсуждая новость об освобождении под домашний арест руководителя редакции «Спутник» в Баку (обвинялся в шпионаже в пользу РФ). Такое решение суд вынес после вчерашней встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Есть версия, что Азербайджан стал сговорчивее из-за чувствительных ударов по интересам Баку на Украине:

«Думаю, не последнюю роль в этом сыграли проблемы азербайджанского бизнеса на Украине (и при поставках энергоресурсов Украине). Как говорил почти 100 лет назад американский бандит Аль Капоне, «добрым словом и револьвером добьешься большего, чем просто добрым словом», – пишет блогер Юрий Подоляка.

Аналогичного мнения придерживается политик Олег Царев:

«Россия: усилила проверки и задержания представителей азербайджанской диаспоры, провела аресты по уголовным делам; замедлила экономические операции, ужесточила контроль переводов и проверок бизнеса; фактически заблокировала заявку Азербайджана в ШОС через индийских партнеров; нанесла удары по азербайджанским объектам на Украине. В результате Алиев публично похвалил сотрудничество с Россией».

Кстати, сегодня одновременно в Москве из-под стражи вышел экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев. Возможно, это просто совпадение, если же нет – такой обмен вызывает вопросы. Азербайджан освободил журналиста, а получил подозреваемого в мошенничестве бизнесмена. Агаев, напомним, по версии следствия, как индивидуальный предприниматель продавал сценарии спектаклей по подложным договорам с авторами и получал 4% с прибыли от каждого выступления. Таким образом ему удалось наварить 20 млн. рублей.

«Хорошая схема, годная. Азербайджанец ворует из российского бюджета, а когда его ловят, в Азербайджане берут в заложники российского журналиста и меняют на своего вора. Красиво», – отмечает историк Александр Дюков.

«Старый вор поедет доживать в Баку», – добавляет радиоведущий Сергей Мардан.

Обозреватель Юрий Баранчик напоминает: что помимо редактора Sputnik, в Азербайджане задержали еще порядка 10 российских граждан. Это в основном айтишники-релоканты.

«Думается, этим людям сейчас сложнее всех. Уповать приходится только на такой формат разрядки, при котором их из тюрьмы в Баку выпустят, но депортировать в Россию не будут. Что до ситуации в целом – очень бы хотелось, чтобы российский паспорт, вне зависимости от политических воззрений носителя (били, судя по фото и видео, всех одинаково), работал не хуже классической фразы Civis Romanus sum! («Я римский гражданин!»)».

Так или иначе, полного восстановления отношений с Баку ожидать не стоит, уверен политолог Сергей Маркедонов.

«История с самолетом азербайдажнской компании – страшная трагедия. Но она не была бы с такой легкостью политизирована, если бы не подпитывалась системными разночтениями в подходах Москвы и Баку к Кавказу. После того, как Карабах перешел под азербайдажнской контроль, а российские миротворцы покинули его, Азербайджан усилил свое взаимодействие с Турцией (и опосредованно с Западом), снизив интерес к кооперации с РФ. И то, на что до истории с самолетом не обращали особого внимания (союзничество Баку и Киева, например), вышло на первый план. Но оно и не исчезнет из повестки после душанбинской встречи. Как и не перестанет быть конкурентом ОДКБ и ЕАЭС проект Организация тюркских государств, чей саммит всего за пару дней до душанбинских переговоров Ильхам Алиев принимал в Габале».

Депутат Госдумы Константин Затулин уверен, что Москва не сможет игнорировать переход Баку «под зонтик» Турции.