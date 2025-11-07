Более 30 российских дронов ночью нашли свои цели на Украине

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 11:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 76
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


128 россиских ударных дронов атаковали минувшей ночью Украину.

Такие данные приводит командование Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

128 россиских ударных дронов атаковали минувшей ночью Украину. Такие данные приводит командование Воздушных сил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях», – отчитались ВС ВСУ.

Уже известно, что в Одесской области поражены объекты энергетики.

«В ночь на 7 ноября регион получил очередной удар вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, зафиксировано попадание по объектам энергетики», – написал гауляйтер региона Олег Кипер.

По его словам, кроме того, повреждения получили складские помещения и админздание.

Как сообщила мэр Чугуева (Харьковская область) Галина Минаева, город атаковали 10 беспилотников. Попадание пришлись по неназванному предприятию.

Украина массовых пусков ночью не совершала. Всего, по данным МО РФ, было зафиксировано 11 вражеских дронов. Утверждается, что все нейтрализованы.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить