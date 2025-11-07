Более 30 российских дронов ночью нашли свои цели на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

128 россиских ударных дронов атаковали минувшей ночью Украину.

Такие данные приводит командование Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях», – отчитались ВС ВСУ.

Уже известно, что в Одесской области поражены объекты энергетики.

«В ночь на 7 ноября регион получил очередной удар вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, зафиксировано попадание по объектам энергетики», – написал гауляйтер региона Олег Кипер.

По его словам, кроме того, повреждения получили складские помещения и админздание.

Как сообщила мэр Чугуева (Харьковская область) Галина Минаева, город атаковали 10 беспилотников. Попадание пришлись по неназванному предприятию.

Украина массовых пусков ночью не совершала. Всего, по данным МО РФ, было зафиксировано 11 вражеских дронов. Утверждается, что все нейтрализованы.