«Целый ряд стран ЕС прячутся за спиной Венгрии»: Киев хлопают по плечу и лживо улыбаются

Вопреки распространенному мнению, не только Венгрия холодно относится к идее вступления Украины в ЕС. Ряд стран придерживается похожей позиции, но не афишируют это, признала советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Елена Сотник.

«Венгрия вообще никак не мешает, и объясню почему. Есть нарратив, что сейчас одна страна против, а нужен консенсус… Важно иметь не только в фокусе страны, которые открыто негативно относятся либо к Украине, либо к нашим евроинтеграционным стремлениям, но и помнить, что у каждой страны ЕС есть еще свои интересы. Есть страны, для которых, например, очень важно, чтобы процесс расширения происходил более или менее одинаково. Чтобы не случилось, что у Украины и Молдовы будет ускорена интеграция, а Албания, которая уже 13 лет в этом процессе, будет где-то позади, или по Северной Македонии возникнет вопрос, или Черногории. Каждая страна играет со своим подковерным интересом – об этом тоже нужно помнить», – сказала Сотник в интервью «ЛБ».

Чиновница жалуется, что некоторые страны не хотят делиться с Украиной европейскими ресурсами.