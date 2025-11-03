«Целый ряд стран ЕС прячутся за спиной Венгрии»: Киев хлопают по плечу и лживо улыбаются
Вопреки распространенному мнению, не только Венгрия холодно относится к идее вступления Украины в ЕС. Ряд стран придерживается похожей позиции, но не афишируют это, признала советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Елена Сотник.
«Венгрия вообще никак не мешает, и объясню почему. Есть нарратив, что сейчас одна страна против, а нужен консенсус… Важно иметь не только в фокусе страны, которые открыто негативно относятся либо к Украине, либо к нашим евроинтеграционным стремлениям, но и помнить, что у каждой страны ЕС есть еще свои интересы.
Есть страны, для которых, например, очень важно, чтобы процесс расширения происходил более или менее одинаково. Чтобы не случилось, что у Украины и Молдовы будет ускорена интеграция, а Албания, которая уже 13 лет в этом процессе, будет где-то позади, или по Северной Македонии возникнет вопрос, или Черногории. Каждая страна играет со своим подковерным интересом – об этом тоже нужно помнить», – сказала Сотник в интервью «ЛБ».
Чиновница жалуется, что некоторые страны не хотят делиться с Украиной европейскими ресурсами.
«Есть страны, которые смотрят на это исключительно со своей прагматичной точки зрения. К примеру, знают, что у них очень сильные профсоюзы и что они серьезно зависят от структурных фондов ЕС. Ни для кого не секрет, что Украина большая страна, и если мы входим как полноценный член, то претендуем на большой кусок пирога, а это значит, что надо его отрезать от других.
Есть куча факторов, когда страна официально очень положительно рассматривает перспективу Европейского Союза для Украины, но прибегает к «не надо торопиться», «давайте посмотрим, чем все закончится, как война будет идти, как они вообще будут относиться к реформам».
Поэтому это не только Венгрия, которая откровенно против. Я считаю, что есть целый ряд стран, которые используют эту возможность и прячутся за спиной Венгрии, потому что они не заинтересованы, чтобы у нас был действительно ускоренный процесс», – резюмирует Сотник.
