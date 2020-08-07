Черноморский флот получит уникальные катера

07.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Черноморский флот до конца этого года получит новейшие большие гидрографические катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня суда проходят государственные испытания в акватории Черного моря, в ходе которых тестируются системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование и ходовые возможности.

«Катера имеют длину 33 метра, предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м. Кроме того, БГК способны выполнять спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. Обладают высокой энерговооруженностью и ледовым классом, что позволяет им работать на внешних рейдах с удалением от мест базирования до 50 миль», – говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи.