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Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США поставила крест на перспективах российско-американского сотрудничества, как до окончания СВО, так и после.

Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому что демократы сейчас развернут целую серию расследований (они уже об этом публично заявляют) о деятельности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, главных переговорщиков администрации Трампа. В первую очередь, расследование будет касаться дизельной сделки. Она будет под микроскопом рассматриваться демократами уже с января следующего года», – не сомневается эксперт.

«Расследоваться будут и другие аспекты российско-американского потенциального сотрудничества, тех проектов, которые США и Россия обсуждают. Естественно, с прицелом на то, чтобы не допустить их реализацию. Все это будет объявляться угрозой национальной безопасности США. Американскому бизнесу будут угрожать санкциями и судебными преследованиями», – сказал Суслов.

Он также прогнозирует, что демократы в Конгрессе будут инициировать новые санкционные пакеты против России, когда убедятся в том, что президент США Дональд Трамп не будет реализовывать санкции, предусмотренные законом Линдси Грэма.