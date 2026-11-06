В 2027 году конгресс введёт новые санкции против РФ – которые Трамп не сможет ветировать
Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США поставила крест на перспективах российско-американского сотрудничества, как до окончания СВО, так и после.
Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Потому что демократы сейчас развернут целую серию расследований (они уже об этом публично заявляют) о деятельности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, главных переговорщиков администрации Трампа.
В первую очередь, расследование будет касаться дизельной сделки. Она будет под микроскопом рассматриваться демократами уже с января следующего года», – не сомневается эксперт.
«Расследоваться будут и другие аспекты российско-американского потенциального сотрудничества, тех проектов, которые США и Россия обсуждают. Естественно, с прицелом на то, чтобы не допустить их реализацию.
Все это будет объявляться угрозой национальной безопасности США. Американскому бизнесу будут угрожать санкциями и судебными преследованиями», – сказал Суслов.
Он также прогнозирует, что демократы в Конгрессе будут инициировать новые санкционные пакеты против России, когда убедятся в том, что президент США Дональд Трамп не будет реализовывать санкции, предусмотренные законом Линдси Грэма.
«Конечно, у президента есть право вето, но, к сожалению, именно по вопросам санкций и ужесточения американской политики в отношении России есть двухпартийный консенсус. И большинство республиканцев поддерживает ужесточение санкций в отношении России», – сказал Суслов.
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