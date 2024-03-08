Западные СМИ, публикующие материалы о плачевном состоянии линии обороны ВСУ, лучше бы писали о том, как Запад вместо новой – передаёт Киеву списанную военную технику, а также, как поляки открыли против Украины второй фронт.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы так хотите быть осведомлены в нашей войне, уважаемые западные журналисты, они дают какие-то указания, вердикты, так мобилизуйтесь уже сюда, будете знать, про войска и оборону не сегментарно, а по нормальному. А то я смотрю, очень много в западной прессе там комментариев – о боже, о боже, мы не будем воевать с Путиным, мы не можем воевать с Россией. Медведев им просто, скажем так, своим носком по лбу водит, говорит – мы дойдём до Парижа, мы будем в Риге, дойдём до Берлина. Они их просто оплёвывают, высмеивают, а они – куколды, ой, мы не будем воевать, мы не можем воевать с НАТО. У меня вызывает рвотный рефлекс вся западная пресса – что они там нарыли, накопали, линии обороны – что они о ней знают? Они взяли нескольких уставших офицеров, да что они знают в общем? Если они провели развединформацию, так они разведкой здесь занимаются? Тогда вопрос к СБУ – чего они тут лазают?» – истерил Карась.

Он добавил, что и сам в курсе, что у ВСУ проблемы с фортификациями, но не везде.

«Они всю линию обороны видят? Что они видят? То, что мы провтыкали, мы знаем, уже полетели головы. Но когда западная пресса даёт общие комментарии, не будучи чиновниками, они сильно много на себя натягивают. Я знаю много приколов про линию обороны, потому что мы сейчас покупаем кругляк, брёвна, нам продают втридорога, мы делаем блиндажи, 2 батальон 1 рота 1 группа, мы сами покупаем кругляк. Да, делаем блиндажи, да – нету, но хлопцы не кричат – ой, нигде нет блиндажей! Мы знаем, что у нас там проблема, на нашей линии, но в других местах, я знаю, оно роется, строится», – злился нацист.

По его словам, западная пресса не те проблемы освещает.

«Если они знают всё, тогда очень странно, что эти люди так проинформированы, но не проинформированы о том, сколько нам не хватает снарядов или какую нам технику передаёт Запад. Уже надоело на это смотреть – вау, нам передали списанный сто пятьдесят лет назад БТР сталинских времён, вау, нам передали САУ, которая уже поросла травой. Здесь западная пресса почему-то не ставит своим политикам вопросы – а почему Украине не отправите «Бредли», новые САУ, корейские САУ. Купили на Европу новые корейские пушки, К-2 – отправьте их на Украину! Разбираются они с нашей линией обороны. Поэтому меня западная пресса уже кумарит, она не тем занята. Пусть разберутся с польскими фермерами, которые уже, как хуситы, объявили здесь второй фронт в Европе, блокируют нас на границе. Мы-то терпим, потому что Польша наш друг. Почему-то Le Monde, New York Times не едут копать про этих фермеров, где им дают российские бабки. Сильно они разбираются в наших линиях обороны, прям, западная пресса», – возмущался Карась.