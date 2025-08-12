«Давайте вообще прекратим воевать, а с нами будут» – Онуфриенко о «бредовости» воздушного перемирия

12.08.2025 20:20
Военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко назвал бредом идею заключения «воздушного перемирия» между Россией и Украиной.

Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данном случае это называется одностороннее перемирие. Если учесть интенсивность наших ударов по объектам противника, и их по нашим, то разница десятикратная. То есть по факту это сводится к одностороннему отказу от того преимущества, которое у нас есть. Давайте тогда договоримся о том, что мы воевать не будем, а с нами будут», – сказал Онуфриенко.

Также он раскритиковал идею обмена территориями.

«Я не представляю, как может РФ пойти на обмен территориями. Мы должны будем уйти из Сумской области и оставить освобожденные села, сколько бы там людей ни жило. Оставим их снова киевской хунте? Я представляю, что с ними будет. Они уже по определению предатели. Они остались на территории и дождались русских войск.

У нас сейчас идут бои за Купянск. Мы снова из него уйдем, оставив снова людей? Мы ведь оставляем свою землю, своих людей», – подчеркнул Онуфриенко.

