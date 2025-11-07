Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия должна прекратить поставки оружия на Украину и отказаться от антироссийских санкций, потому что они больнее бьют по немецкой экономике, нежели по российским элитам.

Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила депутат Бундестага, один из либеров Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

