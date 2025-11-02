Запад успешно использует провинциальность украинского сознания.

Об этом депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» экономист Михаил Делагин заявил изданию «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Беда бандеровцев не в том, что они фашисты и нацики, а в том, что если брать в терминах беды и несчастья, что это хуторская культура. Мы культура общинная и живем в большом пространстве, а хуторские культуры живут в маленьких пространствах. И когда к ним что-то приходит из-за забора, они искренне не понимают, что это и почему. Они это воспринять не способны, фокус их внимания – внутри забора.

Это делает их ограниченными, легко манипулируемыми. А то, что ими манипулируем не мы, а наши враги, виновата бюрократия отечественной сборки 19-го века», – сказал Делягин.