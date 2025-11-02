Депутат Делягин: Россия позволила Западу безраздельно хозяйничать на украинском хуторе
Запад успешно использует провинциальность украинского сознания.
Об этом депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» экономист Михаил Делагин заявил изданию «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Беда бандеровцев не в том, что они фашисты и нацики, а в том, что если брать в терминах беды и несчастья, что это хуторская культура. Мы культура общинная и живем в большом пространстве, а хуторские культуры живут в маленьких пространствах. И когда к ним что-то приходит из-за забора, они искренне не понимают, что это и почему. Они это воспринять не способны, фокус их внимания – внутри забора.
Это делает их ограниченными, легко манипулируемыми. А то, что ими манипулируем не мы, а наши враги, виновата бюрократия отечественной сборки 19-го века», – сказал Делягин.
