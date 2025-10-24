«Депутаты Рады уже готовятся к сдаче территорий и требуют личных гарантий» – соратник Тимошенко

24.10.2025 21:58
Депутаты Верховной рады заранее выторговывают гарантии безопасности от спецслужб и властей на случай переговоров, поскольку все «плохие» договорённости офис Зеленского повесит на парламент.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил член комитета Рады по нацбезопасности, депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все торгуются. Они, ещё не видя документов, уже торгуются с безопасностью. Потому что, если будут какие-то территориальные вещи, депутаты понимают, что все плохие инициативы, с точки зрения каких-то документов, ратификаций – пойдут через парламент. Каждый депутат боится и ответственности, и безопасности.

Потому что даже если 80% будут поддерживать определённые вещи, а 20 не будут, эти 20 потом спросият с тех, кто будут принимать решения. Поэтому, я между нами говорю, – депутаты, когда придётся принимать решения, они будут бояться брать на себя ответственность», – разболтал Ивченко.

Пытаясь разрядить обстановку, он указал на американскую практику.

«Когда США выходили из Афганистана, все те, кто был в правительстве и фактически в группах поддержки в Афгане, они что сделали? Они всем выдали UN-паспорта. Они дали им гарантии стать гражданами мира, чтобы они выбирали любую страну, чтобы вы просто понимали, как выходили США.

Они всех своих, чтобы их талибы там не догнали, они всех своих таким образом прикрыли», – вещал депутат.

«Я помню, когда с Кабула отлетал последний американский самолёт, или из Вьетнама, как люди цеплялись за колёса, пытаясь куда-то попасть», – мрачно напомнил политконсультант Александр Харебин.

