Для россиян мы как Чечня, будут ковровые бомбардировки Киева, – страх украинского телегея
В сознании россиян Украина – это такая же часть РФ, как и Чечня, поэтому для наведения порядка и ликвидации враждебного режима вполне могут быть применены ковровые бомбардировки.
Такими опасениями в эфире львовского телеканала НТА заявил гей-пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что-то похожее было с Чечней. В принципе, для обычного россиянина между Чечней и Украиной никакой разницы нет. Это в нашей голове Чечня – часть Российской Федерации была автономной республикой, а Украина была союзной республикой, вышла из Советского Союза.
Для обыкновенного россиянина все эти детали не имеют никакого значения. Что Чечня, Украина – это части территории российского государства. Этими территориями управляли режимы, глубоко враждебные россиянам. Значит, эти режимы должны быть уничтожены, а территории возвращены под контроль. Точка.
Просто для того, чтобы вернуть территорию под контроль, нужно, конечно, приложить больше усилий в Украине, чем в Чечне…
Как вы помните, были ковровые бомбардировки Грозного и других чеченских городов. Они просто меньше по масштабам. Почему не может быть ковровых бомбардировок украинских городов, превращения их в руины и последующей перестройки и застройки после того, как они перейдут под контроль Российской Федерации?» – тревожится Портников.
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