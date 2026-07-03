Для россиян мы как Чечня, будут ковровые бомбардировки Киева, – страх украинского телегея

Анатолий Лапин.  
03.07.2026 11:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


В сознании россиян Украина – это такая же часть РФ, как и Чечня, поэтому для наведения порядка и ликвидации враждебного режима вполне могут быть применены ковровые бомбардировки.

Такими опасениями в эфире львовского телеканала НТА заявил гей-пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В сознании россиян Украина – это такая же часть РФ, как и Чечня, поэтому...

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«Что-то похожее было с Чечней. В принципе, для обычного россиянина между Чечней и Украиной никакой разницы нет. Это в нашей голове Чечня – часть Российской Федерации была автономной республикой, а Украина была союзной республикой, вышла из Советского Союза.

Для обыкновенного россиянина все эти детали не имеют никакого значения. Что Чечня, Украина – это части территории российского государства. Этими территориями управляли режимы, глубоко враждебные россиянам. Значит, эти режимы должны быть уничтожены, а территории возвращены под контроль. Точка.

Просто для того, чтобы вернуть территорию под контроль, нужно, конечно, приложить больше усилий в Украине, чем в Чечне…

Как вы помните, были ковровые бомбардировки Грозного и других чеченских городов. Они просто меньше по масштабам. Почему не может быть ковровых бомбардировок украинских городов, превращения их в руины и последующей перестройки и застройки после того, как они перейдут под контроль Российской Федерации?» – тревожится Портников.

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English version :: Читать на английском Для россиян мы как Чечня, будут ковровые бомбардировки Киева, – страх украинского телегея

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