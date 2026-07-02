«Применят логику «потом всё отстроим»: экс-депутат Рады допустил уничтожение Киева

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наступление российской армии на Киев со стороны Брянской и Черниговской областей вполне реально. При этом, Россия может использовать ту же логику, что и при зачистке украинской столицы от немецко-фашистских захватчиков в стиле «потом все отстроим», что будет означать масштабные разрушения.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бежавший из Украины нацист, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление российской армии на Киев со стороны Брянской и Черниговской областей вполне реально. При...

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«Идёт информация о подготовке наступления на Киев. Говорят, с территории Брянской области на Черниговщину, ну и так далее. И там будет угроза уже Киеву с малых дронов… Наступление с Брянской области на Чернигов — вполне реально.

Когда говорят о завершении конфликта, никто не договаривает несколько вещей. Без смены режима ничего не кончится. Либо перезагрузка, смена режима. Когда я раньше говорил о финском варианте, сейчас хоть бы грузинский состоялся. Без смены режима ничего не будет. Без решения гуманитарного блока вопросов ничего не будет…», – уверен он.

«Вот это комплексные вещи, которые и являются основанием для переговоров, надо это чётко понимать. Поэтому принуждение Киева, смена режима — это приоритеты.

Будут ли брать штурмом? Ну, не думаю. Хотя, знаете, могут прийти и к советской логике, когда от немцев Киев освобождали, от немецких захватчиков, логика какая была? Очень простая: «Мы потом всё отстроим», – заключил Мосийчук.

Ранее о вероятности наступления ВС РФ на Киев с территории Брянской области заявил главком ВСУ Александр Сырский.

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