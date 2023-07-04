Эксперт бьёт в набат: Без признания Украины страной-террористом России уже никак

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Украинский президент Владимир Зеленский на второй позиции по упоминанию в российских новостях об СВО, что говорит о трансляции навязанной Киевом информационной повестке.

В целом публикации 25% отечественных СМИ выражают антироссийскую позицию. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил генеральный директор новостного агрегатора «СМИ2» Юрий Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы давным-давно уже видим, что как-то у нас не так всё с новостями – мы живём в украинской повестке. Мы сделали исследование…

У нас получилось, что наш президент на первом месте, а на втором месте у нас господин Зеленский. На третьем Минобороны, и на четвёртом месте Байден, и так далее», – отметил Белоусов.

Он критикует СМИ, цитирующие Зеленского нейтрально, без разъяснения читателям, в чем суть его антироссийских манипуляций.

«Никакого бэкграунда, никакого объяснения, берём просто «президент Зеленский заявил, что собирается в ближайшее время в Крыму выпить чашечку кофе» – в таком формате этих новостей до 30%. То есть, это достаточно плохо», – уверен Белоусов.

«Выходов мы видим здесь два: либо признавать всё-таки Украину страной-террористом, как об этом говорит господин Медведев, депутаты говорят, Владимир Владимирович Путин буквально на днях на встрече с военкорами практически заявил об этом, и тогда будет проще. Потому что я привожу пример, такой яркий может быть, но, тем не менее, когда Великая Отечественная война, и мы в газете «Правда» публикуем речь Гитлера, например. Либо второй вариант, когда была история с Басаевым: когда его признали террористом, он достаточно быстро исчез из прямой речи всех наших СМИ. Соответственно, дать некую таблицу соответствия, что такое Украина, что такое там государственные должности, и так далее. Чтобы хотя бы как-то по-другому подавать эту информацию», – заключил медиа-эксперт.