Эксперт рассказал, как «мурзилки» угодливо фальсифицируют реальность для Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимира Зеленского не интересует мнение народа, поскольку он уверен, что делает все правильно.

Об этом в беседе с признанным Россией иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, как аукнутся Зеленскому события вокруг Купянска и Покровска, когда через 5-7 дней выясниться, что ситуация там далека от той, которую тиражирует официальная пропаганда.

«Зеленский абсолютно не обращает внимания на то, как аукнется. Его мнение народа абсолютно не интересует. Тем более ему приносят нарисованную социологию, что сами социологи в шутку называют мурзилками. Приносят ему мурзилки, в которых у него супервысокий рейтинг, он побеждает, народ верит в победу, хочет продолжения войны до выхода на границы 91-года», – сказал Бондаренко.

Он поделился подробностями беседы с одним социологом, который сообщил, что от 80 до 85% украинцев отказываются отвечать на вопросы или дают ответы, устраивающие заказчиков опроса.

Кроме того, уже в в итоге социологи подправляют цифры в нужную сторону, чтобы «успокоить дорогого Владимира Александровича».