В непосредственной близости с печально известным Яворовским полигоном на Львовщине находятся релоцированнные на запад страны предприятия, в том числе, оборонного значения.

Об этом на канале «Первый западный» заявил председатель Яворовской районной военной администрации Львовской области Ярослав Коминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военный полигон занимает 25% территории района, это немалая часть территории района, но очевидно [что сотрудничаем]», – сказал Коминский.

Ведущий спросил: «ПВО чуть-чуть осталось?»

«Да, есть немного, у нас есть хорошие заведения, которые… не буду называть в силу безопасности, но есть очень успешные кейсы, где люди даже не знали, что так можно жить», – похвастался в ответ чиновник.

«Релокация предприятий? Тоже, что называем, что не называем», – уточнил любопытный ведущий.